В Тамбове в районе крупного жилого комплекса на улице Магистральной рабочие приступили к подготовке площадок под два новых светофора. О необходимости их установки неоднократно говорили местные жители в своих обращениях.- Временно исполняющий полномочия главы Тамбова Максим Косенков дал соответствующие распоряжения профильным структурам администрации города, и уже сегодня работы по оборудованию светофоров стартовали, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.В настоящее время мастера готовят лунки для опор будущих светофоров, а сами опоры будут устанавливать 25 декабря. Кроме того, в следующем году планируется расширить проезжую часть по улице Магистральной, а также оборудовать здесь линию освещения и остановку общественного транспорта.