Следователи регионального СКР, по материалам, которые предоставили УМВД и УФСБ по региону, возбудили уголовные дела в отношении двух участников запрещенной на территории страны религиозной организации. Мужчин 27 и 56 лет подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).Решением Верховного суда РФ религиозная организация «Управленческий центр Свидетели Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации ликвидированы, их деятельность признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.По версии следствия, зная о запрете, мужчины продолжали деятельность этой запрещенной религиозной организации. Они организовывали собрания, религиозные выступления и богослужения, распространении литературы экстремистского содержания, собирали пожертвования.- Следователями СК совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России проводятся обыски, в том числе по месту жительства фигурантов, в ходе которых изымаются электронные носители, различные листовки, религиозная литература, а также иные документы и предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, - сообщает СУ СКР по региону. - Следователи также проводят допросы свидетелей и иные следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы. В настоящее время данные уголовные дела соединены в одно производство.