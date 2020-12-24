Со 190-летним юбилеем Тамбовскую областную научную библиотеку им. А. С. Пушкина поздравил заслуженный и народный артист России, актер театра и кино Анатолий Лобоцкий.Детские и юношеские годы артиста прошли в Тамбове. Будучи мальчиком, а затем и подростком, Анатолий Лобоцкий часто бывал в Пушкинской библиотеке, где работала его мама – Элеонора Стефановна Лобоцкая.Актер поддерживает связь с сотрудниками библиотеки и, например, в 2019 году поддержал акцию «Библионочь». Тогда он лично передал приз будущему победителю - пригласительный билет в свой Московский академический театр им. В. Маяковского на премьеру спектакля «Обломов», где он исполняет одну из главный ролей.Знаменитый земляк направил в адрес коллектива, ветеранов и читателей звуковое письмо, в котором тепло поприветствовал всех тамбовчан, назвал учреждение библиотекой своего детства и своей юности, напомнил его прежние, исторические названия – Публичная библиотека и Нарышкинская читальня. Также актер заострил внимание на том, что Тамбов стал одним из первых городов империи, где появилась публичная библиотека.- Если вдуматься, что 190 лет назад она была открыта… Жив Пушкин. Вполне возможно, что Гоголь слышал об этой библиотеке и я не говорю уже о Достоевском и Толстом, которые обязаны были знать об этом очаге культуры в провинциальном городе. Ничего, кроме чувства гордости за такие годы служения народу, испытывать невозможно, - сказал Лобоцкий.Как сообщили в пресс-службе Пушкинской библиотеке, артист подчеркнул, что с полным правом считает юбилей и своим личным праздником, и от всей души пожелал библиотеке долгих лет существования.Фото: Михаил Терещенко, ТАСС