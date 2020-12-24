56 самых разных мероприятий вошли в Календарь событий Тамбовской области на 2021 год. И даже если не все они состоятся, это издание не теряет своей актуальности: календарь полон интересной и полезной для путешественников информации. Презентация главного событийного вестника региона состоялась сегодня в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых».- Туризм стал одной из самых пострадавших из-за пандемии сфер, - говорит заместитель начальника регионального управления культуры и архивного дела Валентина Ивлиева. - Но, несмотря на это, мы надеемся, что сложные времена закончились и мы вернулись к привычной жизни. Наши учреждения культуры и туроператоры готовы принять туристов и начать работу сразу, как только снимут ограничения. Мы презентуем этот Календарь, который будет полезен и интересен как самостоятельным путешественникам, так и профессионалам туриндустрии.Календарь событий на 2021 год стал юбилейным, десятым по счету. Издание расскажет о различных фестивалях, гастрономических праздниках, природных явлениях, ярмарках и не только. Событийный календарь содержит много информации о работе музеев, местной кухне, сувенирах, достопримечательностях и многом другом. Для удобства на полях есть выноски с туристской навигацией и сразу можно узнать, сколько стоит билет, можно ли с детьми, есть ли сувениры и так далее. В общем, все, что в первую очередь интересует туристов.Украсили издание фотографии тамбовских фотохудожников: Валерия Горбунова, Ирины Федоровой, Сергея Раннева, Виктории Кузнецовой и рисунки мичуринской художницы Ольги Сазыкиной. Объекты показа представлены в разрезе и можно увидеть внутренне убранство, например, Боголюбского кафедрального собора или Усадьбы Асеева.Как рассказала Татьяна Долихина, традиционно у каждого событийного календаря есть свой слоган. В этом году главную страницу украсила пролеска сибирская, а девиз года – «Будем жить». Даже если не получится провести то или иное событие, туристов на Тамбовщине все равно ждут. Путешественники могут полюбоваться архитектурой домов, насладиться природой в самом экологичном регионе страны, зайти в сельских храм или музейный комплекс, попробовать натуральные продукты, сделать оригинальные фото и многое другое.Электронную версию календаря можно скачать на информационно-туристическом портале Тамбовской области, печатный экземпляр — получить после новогодних праздников по предварительной записи: +7 (4752) 63-64-68.