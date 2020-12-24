В Тамбовской области медицинским работникам удвоят выплаты за оказание помощи больным коронавирусной инфекцией на новогодних праздниках. По данным региональной администрации, для лечения ковидных пациентов в области развернуто 10 специализированных центров и 12 инфекционных отделений. В стационарах задействовано более 600 врачей, 1106 средних медработников и 288 человек младшего медперсонала.- Система здравоохранения Тамбовской области продолжает работать в условиях сверхнагрузки. Медики лечат заболевших без оглядки на выходные и праздники. В настоящее время составляются графики дежурств медперсонала в новогодние выходные. Ежесуточно на смену только в стационарах выходят около 350 человек, это, не считая работников скорой помощи и первичного звена, - прокомментировали в региональном управлении здравоохранения.Также 22 врача, около 700 фельдшеров и почти 400 водителей работают с коронавирусными больными в службе скорой помощи. Специализированные медицинские бригады сформированы во всех поликлиниках на территории области.