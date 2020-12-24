Авария, в которой пострадала пожилые мужчина и женщина, произошла 23 декабря в 15 часов на улице Астраханской в районе дома №63 города Тамбова. 77-летний водитель автомобиля «Hyundai Matrix» столкнулся с автомобилем «Mazda 6» под управлением 47-летнего мужчины.- В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Hyundai Matrix», пенсионера доставили в больницу имени Архиепископа Луки города, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Позже в больницу самостоятельно обратилась 72-летняя пассажирка этой же машины.