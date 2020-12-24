Авария, в которой пострадала 21-летняя девушка, произошла 23 октября в 11 часов 45 минут на улице Советской в районе дома №148 города Тамбова. 49-летний водитель автомобиля «Fiat Ducato», выезжая с прилегающей территории, столкнулся с автомобилем «Datsun On-Do», под управлением 52-летнего мужчины.- В результате ДТП травмы получила 21-летняя пассажирка автомобиля «Datsun On-Do», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавшую доставили в больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.