Во второй половине декабря ряд школ Тамбовской области, а также отдельные классы и группы были переведены на дистанционное обучение для предотвращения распространения заболеваемости. Как сообщили в управлении образования и науки региона, при таком формате организации процесса обучения льготным категориям учащихся школьное питание заменили продуктовыми наборами. Сейчас их активно выдают в регионе.К льготной категории учащихся относятся дети-инвалиды, дети из многодетных или малообеспеченных семей, дети, состоящие на учете в туберкулезном диспансере, и другие.Решение о выдаче сухих пайков, сумме финансирования принимается в муниципалитетах. Поэтому состав продуктовых наборов во всех школах региона разный. В управлении образования и науки области подчеркивают: он зависит от той суммы, которую выделил муниципалитет на его закупку. Единое для всех условие - продукты выдаются по факту обучения детей в дистанционном формате.Одними из первых продовольственные наборы получили школьники Тамбова. Стоимость одного сухпайка в областном центре составляет 50 рублей. На основании запроса школ города оператор школьного питания формирует набор продуктов, рекомендованных Роспотребнадзором. Как правило, в него входит крупа, макароны, сахар, растительное масло, чай, сок, молочные продукты, сладости.Сухой паек для детей из многодетных семей заменяется денежной компенсацией в размере 40 рублей на одного ученика.В Рассказово продовольственные наборы в период дистанционного обучения получают 443 ребенка льготной категории. Их выдают в конце недели. Стоимость набора составляет сто рублей.Набор родители могут получить в школе. В отдаленные населенные пункты, жителям которых неудобно подъезжать к образовательным организациям, руководство школы организует подвоз продуктов на дом.- Подробную информацию о получении продуктового набора можно уточнить в школе: у классного руководителя или директора, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.