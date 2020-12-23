По данным управления социальной защиты и семейной политики, единовременную выплату в 5 тысяч рублей в Тамбовской области получили 70 тысяч детей. Общая сумма выплат в регионе на данный момент составляет 355 миллионов рублей. Большинство семей получили президентскую выплату без заявления. ПФР оформил ее в проактивном режиме, на основе имеющейся базы данных.- Если ребенок родился после 1 июля 2020 года или родители не получали выплаты ранее, то таким семьям необходимо подать заявление на портале госуслуг до 1 апреля 2021 года, - говорит начальник управления социальной защиты и семейной политики Анна Орехова. - Никаких дополнительных справок собирать не надо.Заявление может быть составлено одним из родителей на всех детей. Если у родителя, претендующего на выплату, был изменен или закрыт указанный ранее расчетный счет, то надо подать заявление на изменение реквизитов. Это можно сделать на портале госуслуг или актуализировать данные в Пенсионном фонде.Эта выплата не облагается налогом, а также не влияет на назначение других мер социальной поддержки.В настоящее время в Тамбовской области проживает 125 тысяч семей с детьми. Более половины из них (75 тысяч) являются получателями мер социальной поддержки.Более 40 тысячам семей с детьми впервые в этом году назначены социальные выплаты. Среди них: денежная выплата при рождении (усыновлении) первого ребенка; денежная выплата на третьего и последующего ребенка; пособие по уходу за первым ребенком от 1,5 до 3 лет, рожденным матерью до 25 лет.Одна из самых востребованных новых мер поддержки семей с детьми – ежемесячная выплаты на ребенка от 3 до 7 лет, размер которой в Тамбовской области составляет 4745 рублей. Денежная помощь государства предоставляется семьям, чей среднедушевой доход меньше величины прожиточного минимума. 32 тысячи тамбовских детей уже являются получателями такого пособия.Узнать о положенных мерах социальной поддержки тамбовчане могут на официальных сайтах регионального управления социальной защиты и семейной политики области, учреждений социального обслуживания области.Документы и заявления на получение мер социальной поддержки можно подать в МФЦ, учреждениях социального обслуживания по месту жительства, на портале госуслуг.Работает горячая линия 88002011830. В 2020 году на нее поступило более 5 тысяч звонков по вопросам детских выплат.