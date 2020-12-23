В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Котовска 32 и 48 лет, обвиняемых в совершении преступления по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».Установлено, что мужчины арендовали дом на севере города и оборудовали его под казино. Котовчане проводили незаконные азартные игры с февраля по май 2020 года. Ими закупалось необходимое оборудование, игровые столы, карты и фишки, а также спиртные напитки и продукты питания для создания комфортных условий посетителям.- Деятельность игорного заведения была законспирирована, и осуществлялась в вечернее и ночное время по предварительной устной договоренности, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области, Преступная деятельность фигурантов выявлена при участии оперативных сотрудников регионального УМВД России. В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.