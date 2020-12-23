В Первомайской ЦРБ началась вакцинация против коронавируса. Первым, кому сделали прививку, стали те, кто подлежит приоритетной вакцинации. Это работники медицинских учреждений, образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, органов соцзащиты населения, других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим число людей, а также призывники.- Вакцинацию от коронавирусной инфекции проводят в два этапа с промежутком в 21 день. Перед вакцинацией пациента осматривает врач-терапевт, измеряется артериальное давление и температура, сдается кровь на антитела, после чего дается оценка состоянию здоровья, - сообщили в управлении здравоохранения по Тамбовской области.Медики напоминают, что существует ряд противопоказаний к вакцинации: возраст до 18 лет и после 60 лет, беременность и период грудного вскармливания, повышенное артериальное давление, симптомы ОРВИ, аллергические реакции.