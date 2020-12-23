В Ржаксинском районе 21 декабря года в квартире одного из домов поселка Жемчужный было обнаружено тело 42-летней местной жительницы с телесными повреждениями. Травмы свидетельствовали о насильственном характере ее смерти.По данному факту Уваровским межрайонным СО СУ СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В совершении данного преступления подозревается 37-летний сожитель погибшей.По версии следствия, между сожителями во время распития спиртных напитков произошла ссора на почве ревности. В ходе конфликта мужчина сильно избил гражданскую жену. От полученных травм головы через несколько часов женщина умерла.- В настоящее время злоумышленник задержан, по делу ведутся следственные действия с его участием. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.