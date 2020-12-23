На пульт дежурного отдела полиции по г. Мичуринску 22 декабря поступило сообщение от медсестры мичуринской городской больницы. Женщина рассказала о том, что к ним в медучреждение поступила пациентка со следами на шее.На сообщение выехала следственно-оперативная группа. Стражи порядка опросили 25-летнюю девушку. По ее словам, в три часа ночи в микрорайоне Кочетовка на улице Яковлева к ней в гости пришел знакомый. Между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленник стал душить хозяйку квартиры.- В результате розыска по месту жительства был задержан 26-летний житель Кочетовки. Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.