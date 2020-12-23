В этом году уже полюбившийся тамбовчанам фестиваль ледяных скульптур в Усадьбе Асеевых все-таки состоится. Правда, с некоторыми изменениями. Из-за коронавирусных ограничений не будет ледяной горки. В остальном, все остается как и прежде. Жители и гости областного центра смогут сделать красивые фотографии с фигурами изо льда.- Выставка фигур изо льда с индивидуальной подсветкой украсит парадный вход в здание тамбовской Усадьбы Асеевых и площадку у фонтана, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.На этот раз зимний парк украсят не только новогодние персонажи изо льда, но и герои известных сказок и мультфильмов. Так, часть ледяной экспозиции будет посвящена 85-летию «Союзмультфильма».Фестиваль откроется в конце декабря, однако о точной дате станет известно чуть позже на официальном сайте и в аккаунтах Музейного комплекса социальных сетей. Кроме того, в прямом эфире организаторы расскажут, как создаются ледяные фигуры.