В Тамбовской области за сутки коронавирус подтвердился у 153 человек. Это 51 мужчина, 98 женщин и 4 детей (мальчики 7,10,14 лет, девочка 15 лет). Возраст взрослых составляет от 19 до 93 лет. Прибывших из других регионов нет, все новые заболевшие контактные.Кроме того, зарегистрированы две новые смерти. Таким образом, на данный момент число летальных исходов от опасного вируса составило 166.Всего с начала пандемии зарегистрировано 16402 случаев заболевания коронавирусом, из них 3989 без клинических проявлений. 14618 жителей региона выздоровели: 7558 выписаны из стационара, 7060 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению.В настоящее время на госпитализации находятся 805 человек, из них диагноз «пневмония» у 772 человек. Количество находящихся на домашнем карантине под наблюдением медиков – 2640 человек (из них подтвержденных случаев - 813, они входят в общее количество).- Снято с наблюдения на дому – 35760. Выписано из больниц – 10811, - сообщили в региональном штабе по предупреждению завоза и распространения в Тамбовской области новой коронавирусной инфекции.