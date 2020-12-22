В тамбовских селах наблюдается «взрывной» спрос на мобильный интернет

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В среднем пользователь из района в месяц скачивает в 2 раза больше трафика, чем горожанин из Тамбова или Мичуринска.

Аналитики МТС на основе больших данных проанализировали потребление интернет-трафика в районах Тамбовской области в 2020 году. Эксперты отмечают тенденцию ежегодного роста дата-трафика, но в этом году особо ярко выражен тренд «взрывного» спроса мобильного интернета на селе. В ряде районов области средние объемы потребления мобильного дата-трафика у сельчан в 2 и даже 3 раза выше, чем у горожан. На рост сельского трафика во многом повлиял режим удаленки – многие тамбовчане продолжают работать дистанционно из дома в пригороде или предпочитают проводить предновогодний отпуск и каникулы в дачных поселках в сельской местности.

Самые активные интернет-пользователи региона живут в Тамбовском, Никифоровском, Первомайском, Мичуринском и Жердевском районах. В среднем один пользователь здесь скачивает в 2 раза больше трафика, чем житель областного центра. Это связано с тем, что мобильный интернет зачастую остается для сельчан единственной возможностью выхода в сеть – для поиска работы, учебы в удаленном режиме или обращения на сервисы госуслуг.

В число самых качающих малых населенных пунктов вошли село Бондари Бондарского района, село Сабуро-Покровское Никифоровского района, рабочий поселок Мучкапский Мучкапского района, рабочий поселок Токаревка Токаревского района, село Липовка Жердевского района и село Новоникольское Мичуринского района. Жители этих населенных пунктов предпочитают в интернете смотреть видео на YouTube и обмениваться фото, а также активно используют мессенджеры и банковские онлайн-сервисы.

«Развитость цифровой инфраструктуры напрямую влияет на качество жизни населения и является основой для развития комфортной среды в селах и деревнях. Ликвидация цифрового неравенства – наша важнейшая задача, которая обеспечит жителям удаленных населенных пунктов равные возможности с горожанами – получать современное образование, медицинские услуги, пользоваться сервисам госуслуг. Этот год продемонстрировал, что современные технологии – это не просто развлечение, а необходимость. Хорошо, что федеральные операторы связи, в том числе МТС, понимают свою социальную функцию и продолжают вносить важный вклад в развитие современной инфраструктуры связи даже в самых отдаленных уголках нашего региона», – отметил начальник управления информационных технологий, связи и документооборота администрации Тамбовской области Андрей Стрельцов.

«При развитии сети LTE в этом году мы постарались максимально отозваться на просьбы жителей отдаленных населенных пунктов об улучшении качества сети LTE. Как показывает наш анализ, интернет на селе востребован даже сильнее чем в городе, где в каждой квартире есть домашний интернет и Wi-Fi. Если в среднем горожанин из Тамбова в месяц скачивает в районе 8 Гб трафика, то житель села в Никифоровском районе потребляет порядка 15 Гб в месяц. 4G-интернет со стабильно высокой скоростью помогает сельским жителям работать или учиться в удаленном режиме, записываться на прием к врачу в поликлинику за 30-40 км от дома, общаться с друзьями и близкими в соцсетях и мессенджерах. Учитывая столь высокую востребованность мобильного интернета в малых населенных пунктах, в 2020 году мы запустили более половины новых базовых станций 4G в сельской местности, – рассказал директор МТС в Тамбовской области Александр Мудрецов.