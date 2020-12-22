Трое жителей Мордовии предстанут перед судом за кражу «КамАЗа» у тамбовской агрофирмы за 5,5 млн рублей

Грабителям грозит до 12 лет тюрьмы Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела о грабеже с хищением грузовика «КамАЗ». Ночью, 28 августа этого года, на сторожа агрофирмы, расположенной в селе Вторые Левые Ламки Сосновского района, было совершено нападение.

Двое неизвестных мужчин в масках связали мужчину и украли «КамАЗ», который буквально три недели назад агрофирма приобрела по лизингу за 5,5 миллионов рублей. Сторож сумел самостоятельно освободиться и сообщил о преступлении в полицию.

В следственном подразделении по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК РФ «Грабеж». В результате грамотно проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативникам удалось вычислить автомобиль угонщиков. Это был внедорожник «Рендж Ровер» с номерами московского региона.

Как было установлено позже, этот автомобиль видели жители Сосновского района несколько раз за неделю до совершения преступления. Позже стражи порядка установили, что иномаркой управлял житель республики Мордовия, а вместе с ним в салоне находились двое его знакомых.

Сосновские полицейские вместе с сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД области при поддержке спецназа «Гром» выехали в служебную командировку на территорию республики Мордовия, где задержали троих подозреваемых в грабеже. Для проведения следственных действий они были доставлены на территорию Сосновского района.

При опросе подозреваемые признались в совершении преступления и показали место, где спрятали похищенный грузовик. В дальнейшем мужчины собирались продать его по поддельным документам. На период расследования уголовного дела все трое жителей республики Мордовия находились в СИЗО.

Похищенный грузовик оперативники перегнали из отстойника в республике Мордовия обратно на территорию агрофирмы в Сосновском районе. Руководитель предприятия поблагодарил полицейских за оперативное раскрытие преступления и возврат похищенной техники.

- На минувшей неделе расследование уголовного дела завершено. С обвинительным заключение оно направлено в прокуратуру Сосновского района для утверждения, а после поступит в суд. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.