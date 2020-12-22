В Мичуринске готовят к открытию ПЦР-лабораторию для тестирования на коронавирус. На данный момент производится монтаж и настройка оборудования в помещении бактериологической лаборатории ТОГБУЗ «Городская больница № 2». Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.

- Для оснащения лаборатории по выполнению ПЦР-исследований нашего лечебного учреждения выделено более 15 миллионов рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации и около 4 миллионов рублей из регионального бюджета, - отметил главный врач ТОГБУЗ «Городская больница № 2» Владимир Зайцев. - При этом средства из областного бюджета были направлены на проведение капитального ремонта помещений для проведения ПЦР-исследований. Открытие у нас такой современной лаборатории позволит сократить пациентам сроки получения результатов анализа, повысить качество их лечения, а также получить доступ к бесплатным лекарственным препаратам.

В новой лаборатории будут работать 8 специалистов, которые уже проходят обучениев одном из московских медицинских вузов. Планируется, что изначально лаборатория будет функционировать в две смены, однако, при необходимости, руководство лечебного учреждения готово организовать и трехсменный график работы. На первоначальном этапе специалисты будут выполнять около 300 исследований в смену.