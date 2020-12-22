В честь 190-летия тамбовской Пушкинской библиотеки пройдет гашение юбилейной почтовой открытки

В этом году главная библиотека Тамбовской области отмечает 190-летний юбилей. В течение года этому событию было посвящено много памятных мероприятий. Заключительное состоится 25 декабря. В этот день пройдет чествование активных читателей, вручение профессиональных наград и специальное гашение почтовых открыток, созданных ко дню рождения Пушкинской библиотеки.

В связи с коронавирусными ограничениями, число участников торжественного собрания будет ограничено. Программа мероприятия пройдет со строгим соблюдением противоэпидемических мер. Однако, по словам сотрудников библиотеки, праздничной атмосфере это никак не помешает: читатели, известные деятели Тамбовщины, коллеги и партнеры обратятся к юбилярам в видео-формате.

- Также гостей ждет сюрприз – «звездное» поздравление с юбилеем от человека, чье имя известно далеко за пределами Тамбовской области, а творчество восхищает миллионы поклонников, - сообщили организаторы.

Кроме того, 25 декабря пройдет награждение лауреатов Интернет-конкурса фотографий в рамках благотворительного проекта «190 новых книг для Пушкинской».