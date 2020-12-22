Экспертиза показала, что новый городок «Лукоморье в Тамбове сделан с нарушениями

Стали известны результаты экспертизы городка «Лукоморье», который располагается на улице Набережной. Открывшийся в сентябре детский комплекс недавно оказался за строительным забором. Ограждение установил подрядчик который не получил за свою работу 12 миллионов рублей, это почти половина от общей стоимости контракта. Заказчика – «Дирекцию благоустройства и озеленения», не устроило качество выполненных работ. Чтобы разрешить спор между муниципалитетом и их исполнителем, привлекли независимую организацию.

- Проведённая сторонней организацией экспертиза выявила нарушения прописанных в контракте условий, которые касаются смены фирмы поставщика, качества материалов, их фактической стоимости, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - На основании установленных фактов подрядчику была направлена претензия, которая в том числе подразумевает наложение штрафных санкций и компенсацию затрат на экспертизы.