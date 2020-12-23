Для жителей Мичуринска этой зимой будут организованы четыре катка в различных микрорайонах города, три из них расположатся в хоккейных коробках. Катки зальют на площадке ул. Автозаводской в районе дома № 6, в микрорайоне Кочетовка-5 в районе дома № 84 по улице Октябрьской и на Рабочем поселке в сквере «Березовая Роща».Еще один каток планируют открыть в центральной части города на стадионе Локомотив. На сегодня горожанам уже доступна одна площадка для катания на коньках - на площади имени Мичурина у кинотеатра «Октябрь».- Завершить заливку планируют, как только позволят погодные условия, ведь для проведения процедур необходимы устойчивые минусовые температуры. Если погода позволит, то уже в праздничные дни ледовые площадки будут готовы принять любителей покататься на коньках, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.