В Тамбове местный житель накопил 66 административных штрафов ГИБДД и теперь может остаться без машины. Сумма задолженности составила 43 тысяч рублей, и автомобилист не спешил ее погашать добровольно.На уведомления судебных приставов тамбовчанин не реагировал, поэтому приставы направили запросы в регистрирующие органы. Установив, что в собственности у мужчины есть автомобиль «Lada Vesta», они арестовали машину.- Теперь у должника есть 10 дней на оплату всей задолженности, а также исполнительский сбор. В случае не оплаты автотранспортное средство будет принудительно реализовано, - пресс-служба УФССП России по Тамбовской области.