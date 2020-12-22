На Тамбовщине вынесено судебное решение по громкому уголовному делу об убийстве 101-летнего ветерана

Мужчина, находясь под наркотиками, несколько раз ударил топором лежащего на кровати пенсионера, а затем пытался убить его внучку Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбовской области вынесено судебное решение по громкому уголовному делу об убийстве 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Суд назначил принудительную меру медицинского характера 46-летнему мужчине, обвиняемому в совершении преступлений по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».

Как установили следствие и суд, днем 26 мая 2020 года в селе Тулиновка мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, проник в дом к односельчанину – ветерану Великой Отечественной войн, разбив топором окно.

Находясь в доме, он нанес удары топором лежащему на кровати 101-летнему пенсионеру и его 39-летней внучке, которая пыталась остановить нападавшего. Затем злоумышленник скрылся. От полученной травмы головы ветеран скончался на месте происшествия, а его внучка, благодаря своевременной помощи медиков, осталась жива. Также было установлено, что из дома погибшего ничего не похищено.

- Согласно выводов стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы у фигуранта в период инкриминируемых деяний обнаруживается временное психическое расстройство, вызванное длительным потреблением психоактивных веществ, в связи с чем судом ему назначена принудительная меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.