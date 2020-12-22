В Сосновском районе стартовала вакцинация от коронавируса

Прививку в ТОГБУЗ «Сосновская ЦРБ» сделали уже пяти пациентам

В ТОГБУЗ «Сосновская ЦРБ» стартовал первый этап вакцинации против COVID-19. Получено 10 доз вакцины Гам-Ковид-Вак, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Первым прививки сделают тем, кто входит в группу риска. Это медицинские и социальные работники, а также педагоги.

Вакцинация от коронавируса проходит в два этапа, с соблюдением промежутка в 21 день. Перед вакцинацией пациенту необходимо пройти осмотр врача-терапевта, измерить давление и температуру, сдать кровь на антитела, после чего доктор даст оценку состоянию здоровья.

- Существует ряд противопоказаний к вакцинации: возраст до 18 лет и после 60 лет, беременность и период грудного вскармливания, повышенное артериальное давление, симптомы ОРВИ, аллергические реакции, - сообщает управление здравоохранения по Тамбовской области.

В настоящее время привито уже пять человек.

Фото: региональное управление здравоохранения