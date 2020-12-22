В поселке Строитель после столкновения с отечественным авто иномарка врезалась в столб и перевернулась

ДТП произошло на 9-м километре автодороги «Тамбов-Котовск» Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария произошла 21 декабря в 11:10 на 9-м километре автодороги «Тамбов-Котовск», проходящей по территории поселка Строитель. 40-летний водитель автомобиля «ВАЗ-211440» столкнулся с иномаркой «Toyota Camry», которой управлял 33-летний мужчина.

После столкновения автомобиль «Toyota Camry» в неконтролируемом движении выехал за пределы проезжей части, затем машина врезалась в световую опору ЛЭП и перевернулась.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, водитель иномарки получил телесные повреждения и был осмотрен на месте происшествия фельдшером скорой медицинской помощи.