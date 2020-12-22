В Тамбовском районе девушка на иномарке сбила пешехода

Автоледи сбила переходившую дорогу в неустановленном месте 22-летнюю девушку Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП произошло 21 декабря около семи часов утра на 18-м километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей по территории Тамбовского района. Водитель автомобиля «Ford Focus», 19-летняя девушка, сбила пешехода – 22 летнюю девушку, переходившую проезжую часть дороги в неустановленном месте.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии пешеход получила ранения и на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена в больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.