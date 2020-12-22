Двоим парням из Мичуринска грозит до 5 лет тюрьмы за кражу люков

21 декабря в дежурную часть ОМВД России по городу Мичуринску поступила дополнительная информация о ранее совершенных кражах металлических люков с улиц наукограда. Сотрудниками уголовного розыска совместно с участковыми были проверены пункты приема металлолома.

Таким образом, была установлена личность подозреваемых. Ими оказались местные жители – двое молодых людей 18 и 19 лет, проживающие в Мичуринске. В течение нескольких дней они украли три металлических люка.

- Задержанные злоумышленники признали свою вину. Похищенное они реализовали в пункте сдачи металлолома. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ «Кража». Виновным грозит штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.