Учительница из Тамбовской области перевела мошенникам более одного миллиона рублей

На Тамбовщине жертвой мошенников стала 37-летняя учительница из Первомайского района. 21 декабря ей позвонил якобы представитель банка и сообщил о том, что на ее имя кто-то пытается оформить большой кредит.

После первого звонка стали поступать еще подобные сигналы от других «сотрудников» банка. В итоге женщине позвонили с 22-х разных телефонных номеров и убедили перевести деньги на безопасный счет.

В магазине «Пятерочка» в Мичуринске доверчивый педагог со своей карты перевела через банкомат на неизвестный счет 1 миллион 100 тысяч рублей. После этого все номера звонивших ей сотрудников банка стали не доступны. Учительница поняла, что стала жертвой обмана и обратилась за помощью в правоохранительные органы.