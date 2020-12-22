В Тамбовской области суд вынес приговор телефонному террористу

В Сосновском районе суд вынес приговор в отношении 40-летнего местного жителя за ложное сообщение об акте терроризма. В июне этого года, будучи пьяным, он позвонил в полицию и сообщил о якобы готовящемся взрыве на улице Советской в селе Верхняя Ярославка. Спецслужбы, выехав по адресу, не нашли взрывчатых веществ.

По данному сообщению ОМВД России по Сосновскому району было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления в действия подсудимого. С этим не согласилась прокуратура. Она отменила постановление и внесла представление начальнику ОМВД России по Сосновскому району о незаконности принятого решения.

По результатам рассмотрения представления возбуждено уголовное дело, а сотрудник принявший решение об отказе в возбуждении уголовного дела, привлечен к дисциплинарной ответственности.

- Приговором Сосновского районного суда телефонному террористу назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев. Кроме того, на него возложены обязанности не менять места постоянного проживания или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, а также не выезжать за пределы территории муниципального образования по месту жительства, являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.