В Мичуринске осуждена женщина, пытавшаяся получить выплаты на несуществующего ребенка

В Мичуринске суд вынес приговор в отношении 51-летней местной жительницы. Ее признали виновной в совершении преступления по ч.1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

Установлено, что женщина обратилась в управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в городе Мичуринске с заявлением о назначении ежемесячной выплаты на ребенка, якобы появившегося на свет 25.12.2019 года.

Следственные органы выявили, что свидетельство о рождении ребенка, которое предоставила жительница Мичуринска, является поддельным, и ребенка у нее на самом деле нет.

- Приговором суда жительница г. Мичуринска признана виновной в совершении преступления и ей назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.