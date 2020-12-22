Коронавирус в Тамбове, последние новости на 22 декабря: за сутки заболели 152 человека

По данным на 22 декабря, в Тамбовской области коронавирус за сутки обнаружили у 152 человек. Это 47 мужчин, 96 женщин и 9 детей (мальчики 1,2,7,7,8,11,15 лет, девочки 9,11 лет). Возраст взрослых составляет от 19 до 91 года. Прибывших из других регионов нет, все новые заболевшие контактные.

- Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 16249, из них 3959 без клинических проявлений. 14333 выздоровели: 7474 выписаны из стационара, 6859 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, - сообщили в региональном штабе по предупреждению завоза и распространения в области новой коронавирусной инфекции.

На госпитализации находятся 773 человека, из них диагноз «пневмония» у 740 жителей региона. Число находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 3107 (из них подтвержденных случаев - 979, они входят в общее количество).

Снято с наблюдения на дому – 35282 человек. Выписано из больниц – 10701 пациентов.