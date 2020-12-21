Стало известно, какие дороги отремонтируют в Тамбове в 2021 году

Врио главы города Тамбова Максим Косенков оценил дороги областного центра, которые будут ремонтироваться в следующем году. Сейчас заканчивается формирование плана ремонта дорог на 2021-й. Улицы Совхозная, 8 Марта, Михайлова, Маяковского, Защитная, Подгорная (на участке от Мичуринской до Степной), Пирогова (от Пролетарской до Советской), Рабочая (от Пролетарской до Базарной и от К. Маркса до Советской) - все они находятся в отдаленных районах города и именно на них будет сделан акцент в следующем году.

Градоначальник вместе с руководителями муниципальных учреждений оценил, в каком состоянии находятся эти дороги сейчас, какие работы необходимо провести. Кроме асфальтового покрытия здесь должны появиться пешеходные тротуары.

- Отдельно обсуждался вопрос обязательной реализации комплексного подхода: если планируется ремонт дорог, должны быть учтены работы по благоустройству прилегающих территорий, а также проведена синхронизация с ремонтом коммуникаций, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.