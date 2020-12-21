Тамбовчан приглашают на выставку интерьерных кукол

25 декабря в 15 часов в Тамбовском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Сказочный мир интерьерных кукол». На ней будет представлено более 30 работ, выполненных тамбовской мастерицей Викторией Журавлевой. Куклы сделаны в технике «грунтованный текстиль». Этим видом творчества Виктория начала заниматься три года назад, когда увидела мастер-класс, который транслировался в Интернете. Обучение прошла в онлайн-школе текстильной куклы Анастасии Голеневой.

- Среди экспонатов, представленных на выставке, много сказочных персонажей: Лиса Алиса и Кот Базилио, Белый Кролик и Чеширский кот, Мышиный король и многие другие, - сообщают в Тамбовском областном краеведческом музее.

Экспозиция дополнена уникальными экспонатами из музейного фонда. Выставка будет работать до 15 февраля 2021 года.