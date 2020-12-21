Мичуринец украл у соседа 500 кг металла, пока тот был в отъезде

В Мичуринске возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» в отношении 41-летнего местного жителя. 18 декабря в полицию районного центра обратился 40-летний мужчина. Потерпевший рассказал, что уехал на какое-то время, оставив свой дом на улице Коммунистической без присмотра. В этот период неизвестный проник на территорию его участка и похитил около 500 кг металла.

По подозрению в краже был задержан сосед потерпевшего. Мужчина рассказал, что совершил преступление еще 3 ноября этого года. Зная, что соседа нет на месте, ночью он проник на чужой участок через дыру в заборе и украл различные металлические изделия.

Черный металл вор планировал сдать в пункт приема металлолома, чтобы подзаработать, но сделать этого не успел. Полицейские нашли украденное имущество на участке злоумышленника. Выяснилось, что ранее мичуринец уже совершал схожие кражи.

- В отношении 41-летнего мичуринца ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.