Десятки тамбовских пенсионеров поверили аферистам и купили у них бесполезные медицинские аппараты

Пожилые люди выкладывали за "чудо-аппараты" от 8 до 11 тысяч рублей Фото: УМВД России по Тамбовской области

В декабре этого года прошло заседание суда по обвинению организованной группы мошенников, состоящей из шести человек, которые в период 2014-2015 годов реализовали жителям области медицинские приборы. Каждый из ее участников получил от трех до пяти лет лишения свободы условной меры наказания. В процессе расследования уголовного дела обвиняемые компенсировали причинённый ущерб в размере 800 тысяч рублей.

Следователи установили, что мошенники ходили по многоквартирным и частным домам ряда районов Тамбовской области, представлялись социальными работниками, представителями Пенсионного Фонда, другими службами, устраивали собрания, где и предлагали свои чудо-приборы с огромными скидками. Ориентировались они преимущественно на пенсионеров, которым предлагали приборы за 8-11 тысяч рублей и уверяли, что реальная стоимость приборов от всех болезней около 50 тысяч рублей. После покупки продавцы, ссылаясь на действующие законы, отказывались менять или возвращать деньги за медицинские приборы.

За помощью в органы внутренних дел Тамбовской области обратилось 75 пенсионеров из разных городов региона – это участники и ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, инвалиды, ветераны труда. Никому из них приобретенные медицинские приборы не принесли никакого исцеляющего эффекта. Уголовные дела, возбужденные в разных районах, объединили в одно. Им занимались в следственном управлении УМВД области. По делу были назначены десятки различных экспертиз, опрошены потерпевшие и свидетели, а также обвиняемые и другие представители фирм, от лица которых реализовывались чудо-приборы.

Следователи выяснили, что реальная стоимость «чудо-приборов» – от полутора до двух тысяч рублей. Часть из них производилась на отечественных заводах и имела нужные сертификаты, другие произвели на территории Китайской народной республики, эти аппараты были запрещены к продаже на территории РФ. Столь разрекламированного эффекта чудо-приборы никому из клиентов не принесли, хотя и негативных последствий от их использования также не было. Обманутые люди требовали вернуть деньги, но продавцы на это не соглашались. Более того, они не считали свои действия противозаконными.

В СУ УМВД России по Тамбовской области во время расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» после разбирательства всех фактов и обстоятельств приобретения чудо-приборов, проведения десятков экспертиз, опроса всех покупателей были найдены признаки совершения мошеннических действий.

- Благодаря квалифицированному расследованию преступлений пострадавшие тамбовские пенсионеры спустя несколько лет получили свои деньги обратно, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.