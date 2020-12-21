В Мичуринске открылась выставка советских елочных игрушек

Экспозиция будет работать до середины января

В преддверии Нового года в Мичуринском краеведческом музее заработала необычная выставка. Посетителям предлагают вспомнить, как выглядели ёлочные украшения советских времен. Экспозицию составили из более, чем сотни елочных игрушек. Раритетные экспонаты в дар музею в свое время передавали неравнодушные горожане, которые откликнулись на предложение поделиться частью своих семейных игрушек. Так, буквально год назад фонды музея пополнили порядка 30 елочных новогодних украшений, выполненных в ретро-стиле.

- Эта выставка будет интересна и для взрослого поколения, и для детей, - уверены в Мичуринском краеведческом музее. - Первые, придя сюда, смогут вспомнить о своих детских новогодних праздниках. Вторые - окунутся в атмосферу Нового года советских времен и узнают, какими игрушками тогда украшали елки. Мы выражаем слова благодарности всем мичуринцам, которые в течение нескольких лет пополняли фонды учреждения и подарили уникальную возможность показать эти экспонаты.

Увидеть выставку, познакомить детей с елочными украшениями советских времен, окунуться в свои детские воспоминания жители и гости наукограда смогут до середины января будущего года. Гостям напоминают, что при посещении выставки нужно иметь при себе маску.