Тамбовчанин ночью вынес в мешках кроликов из сарая односельчанина

В отделение полиции села Староюрьево 20 декабря позвонил 68-летний мужчина, который рассказа о краже шести кроликов.

Выяснилось, что ночью, неизвестный похитил животных из незапертого сарая. Стражи порядка тщательно осмотрели территорию, изъяли следы обуви вора с места кражи, а также опросили соседей и жителей близлежащих домов.

Вором оказался 30-летний мужчина, проживающий в этом же селе. В отделе полиции он сознался в краже. Злоумышленник пояснил, что украл кроликов, сложив их в мешок. Он собирался продать животных, потому что испытывал материальные трудности.

- Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража» УК РФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.