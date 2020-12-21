Прокуратура требует снести здание бывшей больницы в Тамбовской области

В селе Пичаево на ул. Ленинская, 2 располагается здание бывшего хирургического корпуса МУЗ «Пичаевская ЦРБ», которое списано с баланса учреждения в 2010 году из-за его аварийного состояния.

Здание не эксплуатируется, имеет деревянные стены, крышу, полы, на которых имеются следы гниения и разрушения. Стены, оконные и дверные проемы имеют множественные повреждения, в результате в него может проникнуть кто угодно. Аварийное здание привлекало несовершеннолетних жителей села. Помещения использовались, в том числе, для хранения похищенных вещей. Сейчас прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать местную администрацию снести старый больничный корпус.

- Непринятие администрацией Пичаевского района мер к сносу этого объекта создает угрозу для жизни и здоровья лиц, имеющих свободный доступ к нему или находящихся поблизости (в том числе несовершеннолетних), создает угрозу пожарной безопасности в связи с близким расположением к действующим корпусам ТОГБУЗ «Пичаевская ЦРБ», - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Заявление принято к рассмотрению Пичаевским районным судом.