В Тамбовской области под колеса авто попал велосипедист

Мужчина на велосипеде ехал по обочине Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал велосипедист, произошла 20 декабря в 17 часов 10 минут на 52 километре автодороги «Дмиитриевка-Вырубово-Екатеринино», проходящей по территории Никифоровского района. 63-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074» по непонятной причине выехал на правую по ходу движения обочину, где сбил 52-летнего велосипедиста, который двигался по обочине дороги в попутном с автомобилем направлении.

- В результате ДТП велосипедист получил травмы и был доставлен в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.