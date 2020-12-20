Инсталляцию, посвященную без вести пропавшим детям, открыли в Тамбове

фото: сайт администрации Тамбовской области.

«Памятник вечной надежды» открылся в Олимпийском парке Тамбова 19 декабря. Об этом сообщила пресс-служба администрации области. Он посвящен без вести пропавшим детям.

Первоначально такую инсталляцию установили в Москве. А после было принято решение, охватить как можно больше регионов страны. В мае памятник появился в Воронеже, а теперь обосновался в Тамбове.

Центральные фигуры инсталляции – силуэты Герды и Кая. В сказке девочка помогала брату вернуться домой. С помощью памятника волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» хотят обратить внимание родителей на своих детей, ведь нередко малыши пропадают из-за невнимательности родных и безразличия окружающих.