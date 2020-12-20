Коронавирус в Тамбовской области на утро 20 декабря: заразились 149 человек

Фото из архива "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки в Тамбовской области зафиксировали 149 новых случаев коронавируса. Среди зараженных 64 мужчины, 72 женщины и 13 детей (мальчики 2, 8,11,15 лет, девочки 13 (четверо),14,15 (двое),16,17 лет). Возраст взрослых от 21 до 91 года. За время эпидемии количество инфицированных выросло до 15 947.

Как сообщил региональный оперштаб 20 декабря, выздоровели 14 086 пациентов: 7334 выписали из стационара, 6752 сняли с амбулаторного наблюдения.

Госпитализированы сейчас 768 человек, из них диагноз «пневмония» у 732. На домашнем карантине находятся 3018 (из них подтвержденных случаев - 935). Сняты с наблюдения на дому – 35046. Выписаны из больниц – 10508.