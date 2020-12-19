В больницах Тамбовщины появились 24 новых медработника

Ряды земских докторов и фельдшеров пополнили еще 10 врачей и 14 фельдшеров. Специалисты уже работают в сельских больницах, в управлении здравоохранения Тамбовской области они заключили договоры на получение компенсационных выплат.

При этом часть медицинских специалистов трудоустроилась в отдаленных территориях и получит повышенные выплаты. Их размер составляет 1,5 миллиона рублей для врачей и 750 тысяч рублей для фельдшеров.

Соглашения с новыми участниками программ подписала начальник управления здравоохранения Марина Лапочкина. Она пообщалась с каждым из них, поинтересовалась условиями работы, наличием медикаментов и оборудования необходимого для проведения диагностики и лечения. Сейчас система здравоохранения работает в условиях сверхнагрузки, поэтому пополнение кадров центральных районных больниц позволит повысить качество и доступность медицинской помощи.

Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» призваны привлечь специалистов в учреждения здравоохранения, расположенные в сельских территориях. В 2020 году в бюджете области предусмотрены денежные средства на выплаты 52 врачам и 30 фельдшерам.

Основным условием предоставления выплаты является обязанность медицинского работника отработать в течение пяти лет на полную ставку. Врачам и фельдшерам, трудоустроившимся в структурные подразделения центральных районных больниц, расположенных в райцентрах и городах с населением менее 50 тысяч человек, полагается выплата в размере 1 миллиона и 500 тысяч рублей соответственно. Для тех, кто будет работать в сельской местности, размер выплаты увеличен в полтора раза.

- За период 2012-2019 гг. единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллион рублей получили 450 врачей и в размере 500 тысяч рублей 80 фельдшеров, трудоустроившихся в центральные районные больницы, большинство из которых оказывают первичную медико-санитарную помощь, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Благодаря реализации программы «Земский доктор» обеспеченность врачами сельского населения увеличилась в 1,5 раза.