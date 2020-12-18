В Тамбове продолжают украшать город к Новому году

Стела на Комсомольской площади Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове на Комсомольской площади рабочие переделали стелу, ранее украшенную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Теперь она «поздравляет» горожан и гостей города с наступающим праздником.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, кроме новых баннеров на опорах освещения на площади появятся светодиодные конструкции.

- До конца этой недели планируется установить инсталляцию перед ледовым дворцом спорта «Кристалл», на следующей неделе оформить три больших путепровода, по улицам Астраханская, Лермонтовская и Октябрьская. Там появятся светодиодные консоли. На Астраханском путепроводе и по улице Лермонтовская, на путепроводе светодиодные консоли будут с изображением звезд-триколор. А на опорах освещения по улице Октябрьская, на путепроводе также консоли светодиодные с изображением салюта, - сказал начальник отдела комитета городского хозяйства администрации города Тамбова Алексей Савин.