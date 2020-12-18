На Тамбовщине у школьного автобуса, который перевозил детей, отвалилось колесо

Во время поездке в салоне находилось семь учеников и сопровождающий, никто из них не пострадал

В региональном управлении образования и науки прокомментировали инцидент со школьным автобусом, который произошел 16 декабря в Тамбовской области. Во время перевозки детей в Рудовский филиал Пичаевской школы у автобуса отсоединилось заднее левое колесо.

Известно, что в автобусе находилось семь учеников 10-11 классов и сопровождающий. Никто из них не пострадал. После случившегося инцидента ребят пересадили на другое транспортное средство и доставили до места учебы.

По данному факту назначена техническая экспертиза, которая установит обстоятельства возникновения поломки автобуса. По ее результатам будет принято решение в отношении лиц, ответственных за эксплуатацию автобуса и за его техническое состояние.

- Кроме того, в целях обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении подвоза учащихся, соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, а также требований автодорожного надзора в администрации Пичаевского района создана межведомственная рабочая группа, которая проведёт внеплановую проверку по безопасности перевозки детей школьным автобусом в Пичаевской школе. На основе результатов проверки будут сделаны соответствующие выводы и приняты меры в отношении ответственных за перевозку детей лиц, - сообщили в управлении образования и науки Тамбовской области.

Фото: Управление образования и науки Тамбовской области