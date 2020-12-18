Тамбовчанку подозревают в убийстве собственной матери

Девушка напала на мать с ножом и топором Фото: СУ СК России по Тамбовской области

23-летнюю жительницу Мордовского района подозревают в расправе над собственной матерью. Мертвую 44-летнюю женщину 16 декабря обнаружил ее сожитель, вернувшийся домой в село Черняевка. Женщина явно была убита. Мужчина вызвал на место полицию. По факту убийства в Жердевском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В совершении этого преступления заподозрили 23-летнюю дочь погибшей. Девушку задержали.

По версии следствия, днем 16 декабря мать и дочь вместе распивали спиртное. Между родственницами возникла ссора во время которой девушка схватила со стола кухонный нож и нанесла им множество ранений, после чего ударила женщину по голове топором. Жертва скончалась на месте. Обстоятельства убийства сейчас устанавливают следователи.

- В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - Раньше она уже привлекалась к уголовной ответственности за грабеж и другие преступления. Для определения психического состояния подозреваемой во время следствия ей будет назначена и проведена психолого-психиатрическая экспертиза.