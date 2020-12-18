Как тамбовчанам получить 5 тысяч рублей на ребенка

Большинству тамбовчан выплаты начислят и переведут автоматически

Согласно Указу Президента РФ Владимира Путина от 17.12.2020 №797 семьям, в которых есть дети до 7 лет, выплатят по 5 тысяч рублей на каждого. Как пояснили в ОПФР по Тамбовской области, деньги получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет.

Особенностью новой выплаты станет то, что за ней не надо никуда обращаться. Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей. Таким образом, родителям, усыновителям и опекунам, которые в этом году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная выплата поступит в декабре автоматически. Подавать новое заявление не нужно.

Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года. В этом случае родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. На это есть больше трех месяцев – до 1 апреля.

Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет.

- Подать заявление на выплату можно в «Личном кабинете» на Едином портале госуслуг или в клиентских службах Пенсионного фонда, - поясняют в ОПФР по региону.