Тамбовчанин ударил ножом приятеля и угрожал расправиться с его женой

В суде вынесли приговор жителю Уваровского района, которого признали виновным в нападении на семейную пару, у которой он был в гостях. Между хозяевами дома и гостем возник конфликт, во время которого мужчина нанес кухонным ножом несколько ранений своему приятелю, а его жену избил и угрожал ей убийством. Раньше он уже был судим, и в момент совершения нового преступления находился на испытательном сроке.

- Приговором суда с учетом мнения прокурора уваровцу назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщает прокуратура Тамбовской области.