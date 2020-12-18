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Тамбовчанин ударил ножом приятеля и угрожал расправиться с его женой

Мужчина получил за эти преступления 6 лет 8 месяцев колонии
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В суде вынесли приговор жителю Уваровского района, которого признали виновным в нападении на семейную пару, у которой он был в гостях. Между хозяевами дома и гостем возник конфликт, во время которого мужчина нанес кухонным ножом несколько ранений своему приятелю, а его жену избил и угрожал ей убийством. Раньше он уже был судим, и в момент совершения нового преступления находился на испытательном сроке.

- Приговором суда с учетом мнения прокурора уваровцу назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщает прокуратура Тамбовской области.

Криминал