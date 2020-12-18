В регионе решили сделать последний день года нерабочим

В Тамбовской области 31 декабря объявили выходным днем. Напомним, регионам предоставили право самим решать, будет ли последний день уходящего года рабочим или нет. Как следует из постановления региональной администрации, госслужащие, а также сотрудники организаций, подведомственных области, 31 декабря на работу не выйдут, но с их письменного согласия должны будут отработать дополнительный выходной в субботу, 26 декабря. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности рекомендуется организовать график работы по аналогии с бюджетниками.