В Тамбове отключат свет более чем на 20 улицах

Администрация города сообщает об очередных отключениях света в областном центре. В понедельник, 21 декабря, в связи проведением АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ электроэнергии временно не будет более чем на 20 улицах.

Свет отключат по следующим адресам:

с 9.00 до 14.00

ул. Липецкая, д.2-17;

ул. Петропавловская, д. 32-44;

ул. Саратовская, д. 1-20;

ул. Задонская, д. 6-20;

ул. Гагарина, д. 101-182;

ул. Н.Липецкая, д.6-34;

ул. Крылова, д. 24-59;

ул. Чехова, д. 3-33;

ул. Воронежская, д. 9-86;

пр. Районный, д. 1-19;

ул. Кольцова, д. 1-22;

ул. Вагоностроительная, д. 51-69;

ул. Узловая, д. 1-49;

ул. Крылова, д.1-39;

ул. Добролюбова, д. 1-28;

ул. Вагоностроительная, д. 20-59;

пр. Добролюбова, д. 1-13;

пр. Вагоностроительный, д. 18-35;

с 14.00 до 17.00:

ул. Советская, д. 119;

ул. Пензенская, д.34;

ул. Куйбышева, д. 25.