В Тамбове отключат свет более чем на 20 улицах

Администрация города сообщает об очередных отключениях света в областном центре. В понедельник, 21 декабря, в связи проведением АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ электроэнергии временно не будет более чем на 20 улицах.
Свет отключат по следующим адресам:
с 9.00 до 14.00
ул. Липецкая, д.2-17;
ул. Петропавловская, д. 32-44;
ул. Саратовская, д. 1-20;
ул. Задонская, д. 6-20;
ул. Гагарина, д. 101-182;
ул. Н.Липецкая, д.6-34;
ул. Крылова, д. 24-59;
ул. Чехова, д. 3-33;
ул. Воронежская, д. 9-86;
пр. Районный, д. 1-19;
ул. Кольцова, д. 1-22;
ул. Вагоностроительная, д. 51-69;
ул. Узловая, д. 1-49;
ул. Крылова, д.1-39;
ул. Добролюбова, д. 1-28;
ул. Вагоностроительная, д. 20-59;
пр. Добролюбова, д. 1-13;
пр. Вагоностроительный, д. 18-35;
с 14.00 до 17.00:
ул. Советская, д. 119;
ул. Пензенская, д.34;
ул. Куйбышева, д. 25.