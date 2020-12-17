На Тамбовщине пьяный угонщик без прав попал в аварию

Нетрезвый водитель не справился с управлением и врезался в отбойник Фото: УМВД по Тамбовской области

Кирсановские полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля. 16 декабря в отдел полиции поступила информация о ДТП. Автомобиль «Шевроле Авео» был остановлен на 85-м километре трассы Тамбов-Пенза нарядом ДПС. Водитель, который, как выяснилось позже, находился в состоянии алкогольного опьянения, неудачно затормозил на заснеженной дороге и врезался в отбойник, в результате чего машина получила технические повреждения.

Полицейские установили, что арендатор этой машины, проживающий в г. Кирсанове, припарковал на ночь свой автомобиль на улице Спортивной, где они с приятелем занимались строительными работами. Вечером мужчины выпивали и там же заночевали.

Около полуночи 27-летний молодой человек проник в салон иномарки и решил покататься. Сотрудники госавтоинспекции задержали нарушителя. Как оказалось, он был лишен прав за пьяную езду. Теперь ему грозит суровое наказание.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Будет проведена автотехническая экспертиза. Наказанием виновному санкция статьи определяет штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, виновному придется возместить материальный ущерб, нанесенный автомобилю, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.